Восемь лет спустя: как украинцы чтят память героев "Небесной сотни"

Украинцы не забывают о "Небесной сотне".

В эти дни 8 лет назад во время Революции достоинства начались массовые убийства в центре Киева. 18 февраля – штурм Майдана, поджог Дома профсоюзов. Сотни раненых, 28 погибших активистов и 9 силовиков. Как рассказал бывший руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк – таков был план у Януковича. Использовать противостояние, чтобы объявить антитеррористическую операцию.

Так и сделали: привели к жертвам, и в ночь на 19 — объявили спецоперацию с целью зачистки Майдана. В то же время в помповых ружьях, которые предусмотрены для выстрелов резиновыми пулями, тогдашние правоохранители использовали смертоносные охотничьи патроны. Два дня спецназовцы пытались прорвать оборону Майдана, а уже с утра 20 февраля неожиданно начали отступать по улице Институтской. Активисты последовали за ними. И спецрота "Беркута" – открыла огонь на поражение. Этот день стал самым кровавым в истории Майдана, говорится 20 февраля в сюжете ТСН.Тиждень.

Память погибших — кого теперь называют "Небесной сотней" — и киевляне, и гости города в эти дни чествуют каждый год. В судах — более ста уголовных производств. И хотя за последний год количество выдвинутых подозрений, по словам генпрокурора Венедиктовой, возросло вдвое — ключевое дело — расстрел 20 февраля слушается седьмой год. Надежды на то, что процесс пойдет быстрее, генпрокурор не выражает. Слишком влиятельными, по ее словам, остаются 9 бывших топ-чиновников, проходящих по этому делу. Начиная от бывшего президента, министра внутренних дел, главы СБУ, министра обороны – и заканчивая командованием "Беркута".

Сегодня — в День героев "Небесной сотни" — оставшиеся в Киеве руководители Украины и дипломаты почтили память погибших и возложили цветы к Мемориалу. Их родные – собрались на вече с названием "Майдан: память и справедливость". А в храмах — Михайловском Златоверхом и экуменическом Архистратига Михаила и украинских новомучеников — прошли панихиды.

К вечеру лучи света в небо и синие и желтые лампадки вдоль улицы Институтской. Вечером в память о героях "Небесной сотни" священники разных конфессий, капелланы отслужили панихиду у Креста, там, где фотографии героев. Несколько сотен человек пришли с цветами и свечами. Прошло восемь лет. Люди не забывают о "Небесной сотне".

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 февраля, в День Героев Небесной Сотни, почтил память павших активистов.

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