Ексдружина Узелкова показала, як відсвяткувала 42-річчя

Фітнестренерку засипали подарунками.

Ексдружина українського боксера В'ячеслава Узелкова – Марина Боржемська – відсвяткувала день народження.

20 лютого фітнестренерці виповнилося 42 роки. У своєму Instagram знаменитість показала, як провела цей день. Так, зрання іменинницю привітали її діти та матуся. Також протягом дня Марині дарували та надсилали квіти і презенти. Зокрема, великого плюшевого ведмедика і низку розкішних букетів. Спортсменка записала відеозвернення з донькою Олівією, сином Робертом та мамою Галиною, де подякувала за увагу.

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"Безмірно вдячна! Вчора був неймовірний день і я вам дякую за привітання, і увагу до мене та моєї родини. Кожен із вас зробив мій день особливим! Дякуємо моїм рідним людям, які завжди поруч і дарують мені приємні емоції щодня, а вчора постійно обсипали подарунками, поцілунками та обіймами. Люблю вас", – поділилася Боржемська.

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