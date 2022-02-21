Дочь Меладзе о разводе родителей: "На моей психике это сильно отразилось"

Лия впервые рассказала, как пережила разрыв самых близких людей.

Дочь знаменитого композитора Константина Меладзе, участница "Голосу країни-12 " Лия Меладзе рассказала об очень личном.

17-летняя Лия – средний ребенок Константина Меладзе и Яны Сумм. Их старшая дочь Алиса уже проживает отдельно, а младший сын Валерий имеет нарушение аутистического спектра, поэтому нуждается в постоянной заботе.

Константин Меладзе с семьей / Paparazzi

В программе ЖВЛ Лия вспомнила, как в 9 лет пережила развод своих родителей.

"Все ссоры, которые происходили у нас дома, они достаточно обыденные для любой семьи, но на моей психике это очень сильно отразилось. Когда ты не совсем понимаешь, что там может кого-то разозлить, что кого-то может огорчить. У нас вся семь довольно тревожная. Я просто всегда ожидала, что что-то случится плохое", — поделилась Лия.

Константин Меладзе с дочерьми / tele.ru

В 2013 году развод ее родителей после 19 лет брака обсуждали на каждом шагу. Экс-супруги сделали все, чтобы дети безболезненно пережили этот период:

"Я не видела их слез, я не видела их печали, я не видела их проблем. Папа всегда был вот если не дома конкретно, то на звонке. Я не чувствовала себя брошенной, оставленной, а мама мне четко дала понять, что когда разводятся родители, дети не разводятся. Я хотела просто, чтобы они были счастливы. Это все, что мне нужно", — объяснила девушка.

Константин Меладзе и Яна Сумм

Очень скоро так и вышло. Мама Яна во второй раз вышла замуж за бизнесмена Олега. А Константин Меладзе в 2015 году тайно сыграл свадьбу с экс-"виагрянкой" Верой Брежневой.

"Я просто рада, что папа рад. Мне совершенно не важно, как, где, с кем. Жизнь – она для того, чтобы радоваться. И если он радуется, это все, о чем я могу мечтать", — призналась Лия.

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