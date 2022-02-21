Генконсульства РФ у Львові, Харкові та Одесі припинили приймання громадян

Генконсульства РФ у Львові, Харкові та Одесі припинили приймання громадян

Причинами у РФ назвали "епідеміологічну ситуацію та дії західних держав".

Генеральні консульства Росії в Одесі, Харкові та Львові припинили електронний запис на приймання громадян.

Повідомлення про це з'явились на офіційних сайтах генеральних консульств у Львові, Харкові та Одесі.

Росіяни заявили, що приймання громадян призупинено через "несприятливу епідеміологічну ситуацію".

"У зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією, а також тимчасовою оптимізацією штату генерального консульства Російської Федерації у Львові, що було зроблено за аналогією з діями низки західних країн, запис на приймання припинено", - йдеться у повідомленні.

Аналогічна інформація розміщена також на сайтах генконсульств РФ у Харкові та Одесі.

Усім громадянам рекомендують звертатись до посольства РФ у Києві.

Нагадаємо, під посольством РФ провели мистецьку акцію на підтримку кримських політв’язнів.

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