Зеленський поговорив з очільником уряду Словаччини: про що домовились

Зеленський поговорив з очільником уряду Словаччини: про що домовились

Зокрема, Словаччина надасть Україні дві системи для розмінування та медичне обладнання.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником уряду Словаччини Едуардом Хегером. Політики, зокрема, обговорили безпекову ситуацію в Україні та Європі, а також ймовірність збільшення обсягів реверсу газу.

Про це Зеленський повідомив у своєму Instagram.

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За словами президента України, Словаччина однією з небагатьох залишила своїх дипломатів у Києві. Крім того, країна регулярно порушує питання збільшення фінансової допомоги Україні на рівні європейських лідерів.

Зеленський подякував Хегеру за рішення Словаччини надати Україні допомогу, зокрема, дві системи для розмінування та медичне обладнання.

"Обмінялися оцінками безпекової ситуації в регіоні та тих викликів, які стоять перед Україною та Європою. Обговорили можливе збільшення реверсу газу", — написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше у Словаччині на противагу опозиціонерам, представники провладної словацької партії "Свобода та Солідарність" (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жіяк розтягнули перед трибуною прапор України. У відповідь депутат Медвецьки взяв пляшку води і почав обливати український стяг, а потім і депутатів, які його тримали.

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