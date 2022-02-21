До України прилетить президент Естонії, він зустрінеться із Зеленським

До України прилетить президент Естонії, він зустрінеться із Зеленським

Зустріч відбудеться в Офісі президента.

До України з робочим візитом прибуде президент Естонії Алар Каріс. Візит запланований на вівторок, 22 лютого.

Про це повідомляє пресслудба Офісу президента.

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"22 лютого відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Естонської Республіки Алара Каріса, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом", - йдеться у повідомленні ОП.

Зазначається, що зустріч відбудеться в Офісі президента. Наразі більше інформації щодо денного порядку естонського президента немає. Після переговорів очікується брифінг з предстаниками ЗМІ за підсумками розмови двох лідерів.

Як повідомляли раніше, президенти Естонії, Латвії та Литви Алар Каріс, Егілс Левітс та Ґітанас Науседа засудили режим Олександра Лукашенка, який використовував мігрантів у політичних цілях і провокував кризу на польсько-білоруському кордоні.