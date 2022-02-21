До України прилетить президент Естонії, він зустрінеться із Зеленським

Зустріч відбудеться в Офісі президента.
До України з робочим візитом прибуде президент Естонії Алар Каріс. Візит запланований на вівторок, 22 лютого.
Про це повідомляє пресслудба Офісу президента.
"22 лютого відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Естонської Республіки Алара Каріса, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом", - йдеться у повідомленні ОП.
Зазначається, що зустріч відбудеться в Офісі президента. Наразі більше інформації щодо денного порядку естонського президента немає. Після переговорів очікується брифінг з предстаниками ЗМІ за підсумками розмови двох лідерів.
Як повідомляли раніше, президенти Естонії, Латвії та Литви Алар Каріс, Егілс Левітс та Ґітанас Науседа засудили режим Олександра Лукашенка, який використовував мігрантів у політичних цілях і провокував кризу на польсько-білоруському кордоні.