В Украину прилетит президент Эстонии, он встретится с Зеленским

Встреча двух президентов состоится в Офисе президента.
В Украину с рабочим визитом прибудет президент Эстонии Алар Карис. Визит намечен на вторник, 22 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"22 февраля состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Эстонской Республики Алара Кариса, который будет находиться в нашей стране с рабочим визитом", – говорится в сообщении ОП.
Отмечается, встреча двух президентов состоится в Офисе президента. Пока больше информации о дневном порядке эстонского президента нет. После переговоров ожидается брифинг с представителями СМИ по итогам разговора двух лидеров.
Как сообщалось ранее, президенты Эстонии, Латвии и Литвы Алар Карис, Эгилс Левитс и Гитанас Науседа осудили режим Александра Лукашенко, который использовал мигрантов в политических целях и провоцировал кризис на польско-белорусской границе.