Вівторок буде дощовим: прогноз погоди в Україні на 22 лютого

Вівторок буде дощовим: прогноз погоди в Україні на 22 лютого

На високогір'ї східної частини Закарпатської та у горах Iвано-Франкiвської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

У вівторок, 22 лютого, у більшості регіонів України дощитиме, а на заході ще й дутиме сильний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра вночі у північних та більшості західних областей, вдень у південних, більшості центральних та східних областей очікується невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у південній частині 1-6° тепла, вдень 7-12°, на заході країни 4-9° тепла. В Карпатах місцями невеликий мокрий сніг, температура протягом доби 0-5° морозу.

У Києві 22 лютого вночі також очікується невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень близько 10°.

Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.

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