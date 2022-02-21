Програма "Великої термомодернізації" дозволить заощадити до 60% на опалені - Офіс Президента

"Велика термомодернізація" торкнеться всіх громад. Цього року в регіонах України стартує масштабний проєкт з термомодернізації житлових будинків, ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Зокрема, планується утеплити 6 000 будинків, що дозволить їхнім мешканцям заощадити до 60% на опалені.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко під час виступу на Національному форумі "Безпечні та спроможні громади майбутнього".

За словами заступника голови ОП, "Велика термомодернізація" торкнеться всіх громад. Очікується, що завдяки цьому загальне споживання газу зменшиться на 437 мільйонів кубометрів.

"Це те, що нам потрібно. Нам потрібно відв'язатися від ціни на газ, від ціни на опалення і розуміти, що ми не просто витрачаємо кошти на газ чи опалення", - зазначив Тимошенко.

Він додав, що цього року також продовжиться реалізація інфраструктурних проєктів. В рамках "Великого будівництва" по всій країні створюються сучасні та комфортні освітні заклади, відновлюються автошляхи, розвивається мережа сучасних ЦНАПів. Продовжується модернізація системи ЖКГ. Під патронатом першої леді Олени Зеленської впроваджуються заходи з доступності та безбар'єрності.

"Наші амбітні плани за програмою "Велике будівництво" на цей рік – це 5,5 тис. км доріг державного значення, це практично 1,5 тис. км доріг місцевих, це 282 освітні заклади (реконструйовані або побудовані), 68 медичних закладів, 339 спортивних об'єктів і 6 848 спортивних майданчиків фактично по всій країні. Ми на цей рік запланували реконструкцію 25 обласних лікарень дорослих, 25 обласних дитячих лікарень", - додав Тимошенко.

Він також зазначив, що з початку року на розвиток громад та інфраструктурні проєкти сформована субвенція у розмірі майже 9 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в рамках інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського цього року планують реалізувати 715 об’єктів у 24 областях.