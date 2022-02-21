Мер Маріуполя розповів про масштабну реконструкцію міста

Маріуполь стає одним із найкомфортніших міст в Україні - найбільші податки та соціальні інвестиції у розвиток міста направляє компанія "Метінвест".

Зокрема, у рамках соціального партнерства з місцевим муніципалітетом вона фінансує масштабні проєкти.

Так, була реконструйована загальноосвітня школа, яку модернізували й розширили, де тепер вчаться 900 учнів. Поруч збудована сучасна спортивна інфраструктура для занять різними видами спорту, зокрема, футболом.

"Сьогодні ми досягли такого унікального результату, що рівно стільки, скільки виїжджало – залишилося у місті Маріуполі, бо ось такі символи, які створюють, – це символ миру, символ розвитку, символ можливостей, які ми створюємо для дітей", – наголосив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Ще один символ відродженого Маріуполя – парк сімейного відпочинку, де кожної весни розпускаються 240 тисяч квітів. У центрі також розташований пам’ятник захисникам Маріуполя.

Фонд розвитку Маріуполя, який фінансує "Метінвест", вкладає кошти й у міські проєкти. Щороку компанія витрачає десятки мільйонів гривень на створення сучасної міської інфраструктури, наближаючи вигляд міста до найкращих зразків європейської урбаністики.

У місті регулярно проводяться найрізноманітніші фестивалі, а також організовується культурне дозвілля громадян. Більшість фестивалів, таких як Дні Європи та Франції у Маріуполі, ГогольFest та MRPL City Fest завжди проводяться за підтримки металургів.

Лише минулого року Метінвест направив на розвиток Маріуполя близько 300 млн гривень.

Основні проекти: Реконструкція парку імені Гурова, будівництво сталевого будинку, допомога лікарням у протидії пандемії COVID-19.

Як повідомлялося, у Маріуполі розпочалося будівництво "Метінвест Політехніки" – першого в Україні недержавного ультрасучасного технічного університету. У новому виші, на будівництво та запуск якого буде спрямовано понад 30 млн євро, запровадять технології провідних світових виробників. "Метінвест Політехніка" стане новим стандартом якісної освіти, що буде безплатною для українців.

Університетський комплекс буде розташований у центрі міста. На ділянці площею близько 3,5 га до кінця цього року планується збудувати всю необхідну для навчання та комфортного життя студентів інфраструктуру – навчальний корпус, гуртожиток, спортивний комплекс та парк.