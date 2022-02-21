Ситуація вийшла з-під контролю: в Одесі трагічно загинув дайвер

Чоловіка дістали рятувальники.

В Одесі в районі морського вокзалу потонув дайвер. Рятувальники шукали його понад годину.

Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал "Одесса Сейчас".

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П'ятеро дайверів вирішили пірнути заради оглядин судна "Суліна". Однак ситуація вийшла з-під контролю: з глибин змогли випливти тільки троє чоловіків.

Один з водолазів знепритомнів та був шпиталізований. П'ятого врятувати не вдалося: його шукали понад годину і знайшли мертвим.

У Житомирській області знайшли тіло чоловіка, який потонув під час риболовлі | Новини України

Нагадаємо, у Полтавській області виявили тіла двох хлопчиків, яких розшукували всю ніч. Діти провалилися під кригу.

За даними ДСНС, від початку року на воді врятовано 78 осіб, з яких 10 - це діти. Водночас загинуло 66 людей, з них шестеро – діти.

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