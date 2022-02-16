Не повернувся зі школи: під Дніпром знайшли тіло 6-річного хлопчика

Хлопчика шукали кілька годин, а знайшли у водоймі.
У Синельниковському районі Дніпропетровської області з водойми дістали тіло 6-річного хлопчика.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Вчора, 15 лютого о 20:00 рятувальники отримали повідомлення від правоохоронців про те, що у селі Новопавлівка Синельниківського району з річки Солона вилучено тіло дитини.
6-річний хлопчик зранку пішов до школи, а в зазначений час не повернувся. Рідні дитини забили на сполох і повідомили до поліції. Впродовж кількох годин хлопчика шукали правоохоронці та місцеві жителі.
Ввечері тіло дитини виявили на поверхні водойми під кригою у 15 метрах від берега. Хлопчик потонув. 30 березня дитина б святкувала свій 7 рік народження.
Обставини події встановлюють правоохоронні органи. Підрозділи ДСНС не залучались.
Нагадаємо, що у Кривому Розі Дніпропетровської області у суботу, 12 лютого, під час прогулянки під лід провалилось двоє дітей. Одна з потерпілих загинула, іншу дівчинку вдалось врятувати.
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