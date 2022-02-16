Не повернувся зі школи: під Дніпром знайшли тіло 6-річного хлопчика

Не повернувся зі школи: під Дніпром знайшли тіло 6-річного хлопчика

Хлопчика шукали кілька годин, а знайшли у водоймі.

У Синельниковському районі Дніпропетровської області з водойми дістали тіло 6-річного хлопчика.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Вчора, 15 лютого о 20:00 рятувальники отримали повідомлення від правоохоронців про те, що у селі Новопавлівка Синельниківського району з річки Солона вилучено тіло дитини.

6-річний хлопчик зранку пішов до школи, а в зазначений час не повернувся. Рідні дитини забили на сполох і повідомили до поліції. Впродовж кількох годин хлопчика шукали правоохоронці та місцеві жителі.

Ввечері тіло дитини виявили на поверхні водойми під кригою у 15 метрах від берега. Хлопчик потонув. 30 березня дитина б святкувала свій 7 рік народження.

Обставини події встановлюють правоохоронні органи. Підрозділи ДСНС не залучались.

Нагадаємо, що у Кривому Розі Дніпропетровської області у суботу, 12 лютого, під час прогулянки під лід провалилось двоє дітей. Одна з потерпілих загинула, іншу дівчинку вдалось врятувати.

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