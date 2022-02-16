Не вернулся из школы: под Днепром нашли тело 6-летнего мальчика

Не вернулся из школы: под Днепром нашли тело 6-летнего мальчика

Мальчика искали несколько часов, а нашли в водоеме.

В Синельниковском районе Днепропетровской области из водоема извлекли тело 6-летнего мальчика.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Вчера, 15 февраля в 20:00 спасатели получили сообщение от стражей порядка о том, что в селе Новопавловка Синельниковского района из реки Солона изъято тело ребенка.

6-летний мальчик с утра пошел в школу, а в указанное время не вернулся. Родные ребенка забили тревогу и сообщили в полицию. Несколько часов мальчика искали правоохранители и местные жители.

Вечером тело ребенка обнаружили на поверхности водоема под льдом в 15 метрах от берега. Он утонул. 30 марта ребенок праздновал бы свой 7 год рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Напомним, что в Кривом Роге Днепропетровской области в субботу, 12 февраля, во время прогулки под лед провалилось двое детей. Одна из потерпевших погибла, другую девочку удалось спасти.

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