В Кривом Роге под лед провалились двое детей, погибла 11-летняя девочка: видео

Обстоятельства трагедии расследует полиция.

В г. Кривой Рог Днепропетровской области в субботу, 12 февраля, во время прогулки под лед провалилось двое детей. Одна из потерпевших погибла, другую девочку удалось спасти.

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Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Инцидент произошел возле улицы Содружества Саксаганского района Кривого Рога. Там во время прогулки на искусственном водоеме под лед провалилось двое детей. Одну из девушек спасли местные жители. Она рассказала людям, что гуляла вместе с еще одной девочкой, которая тоже тонула. Девушка просила помочь и подруге. Ребёнка в состоянии шока и с переохлаждением госпитализировали.

На место происшествия вызвали спасателей и водолазов. В 19:30 на глубине 4 метра и в 20 метрах от берега нашли тело 11-летней девочки.

Обстоятельства и причины случившегося расследует полиция.

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