У Кривому Розі під лід провалилось двоє дітей, загинула 11-річна дівчинка: відео

Обставини трагедії розслідує поліція.
У м. Кривий Ріг Дніпропетровської області у суботу, 12 лютого, під час прогулянки під лід провалилось двоє дітей. Одна з потерпілих загинула, іншу дівчинку вдалось врятувати.
Про це повідомили в ДСНС України.
Інцидент стався поблизу вулиці Співдружності Саксаганського району Кривого Рогу. Там під час прогулянки на штучній водоймі під лід провалилось двоє дітей. Одну з дівчат врятували місцеві жителі. Вона розповіла людям, що гуляла разом з ще однією дівчинкою, яка також тонула. Дівчина просила допомогти і подрузі. Дитину в стані шоку та з переохолодженням госпіталізували.
На місце події викликали рятувальників та водолазів. О 19:30 на глибині 4 метри та на відстані 20 метрів від берега знайшли тіло 11-річної дівчинки.
Обставини та причини події розслідує поліція.
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