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У Чернігові поїзд збив 17-річну дівчину

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У Чернігові поїзд збив 17-річну дівчину

ГУ Нацполіції в Чернігівській області

Дівчина перетинала залізничні колії.

У Чернігові на залізничному переїзді електропоїзд сполученням “Чернігів-Славутич” збив дівчину.

Про це повідомили у поліції Чернігівської області.

На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту. Інцидент трапився, коли 17-річна дівчина перетинала залізничні колії. Постраждала отримала тілесні ушкоджень і була госпіталізована.

Вирішується питання про відкриття провадження за статтею 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту).

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Нагадаємо, у Миколаєві кинулась під поїзд 17-річна дівчина. Трагедія сталася на залізничному перегоні між станціями "Миколаїв" та "Кульбакине". Причини, які змусили дівчину накласти на себе руки, будуть встановлюватися в ході подальшого розслідування.

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