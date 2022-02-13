У Чернігові поїзд збив 17-річну дівчину

Дівчина перетинала залізничні колії.
У Чернігові на залізничному переїзді електропоїзд сполученням “Чернігів-Славутич” збив дівчину.
Про це повідомили у поліції Чернігівської області.
На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту. Інцидент трапився, коли 17-річна дівчина перетинала залізничні колії. Постраждала отримала тілесні ушкоджень і була госпіталізована.
Вирішується питання про відкриття провадження за статтею 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту).
Нагадаємо, у Миколаєві кинулась під поїзд 17-річна дівчина. Трагедія сталася на залізничному перегоні між станціями "Миколаїв" та "Кульбакине". Причини, які змусили дівчину накласти на себе руки, будуть встановлюватися в ході подальшого розслідування.
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