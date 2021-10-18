Ліг на колії: в Одеській області потяг розчавив чоловіка

Ліг на колії: в Одеській області потяг розчавив чоловіка

Поліція проводить розслідування.

Поблизу залізничної станції "Одеса-Застава I" на чоловіка наїхав пасажирський потяг, від отриманих травм він помер.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Зі слів машиніста, чоловік ліг на колії перед наближенням локомотиву. Він подав звуковий сигнал та застосував екстрене гальмування, однак зупинити потяг не встиг.

Наразі обставини трагедії та особу потерпілого встановлює слідчо-оперативна група територіального відділку поліції.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Нагадаємо, що у поїзді сполученням "Львів-Запоріжжя" нетверезі пасажири чіплялись до попутниці. Ні провідниця, ні начальник потяга їх не вгамували.

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