Загиблий в Києві дипломат був представником МЗС у Придністров’ї

В поліції вважають загибель 60-річного чоловіка нещасним випадком.

У понеділок, 18 жовтня, в Міністерстві закордонних справ України висловили співчуття з приводу загибелі свого спеціального представника із питань придністровського врегулювання Віктора Крижанівського, якого знайшли із травмою голови у власному будинку в столичних Осокорках.

Відповідне повідомлення опубліковане на офіційній сторінці МЗС України.

У пресслужбі зовнішньополітичного відомства нагадали, що 60-річний Віктор Крижанівський розпочав дипломатичну службу ще у 1992 році. Він працював у сфері багатосторонніх відносин та європейської і євроатлантичної інтеграції в центральному апараті МЗС, направлявся в закордонні довготермінові відрядження до Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні, Постійного представництва України при ООН в Нью-Йорку.

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З 2003 року до 2005 року працював заступником керівника Головного управління з питань зовнішньої політики Адміністрації Президента України. З 2010 року до 2017 року обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Естонській Республіці. З 2017 року був Спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання.

У 2013 році Віктору Крижанівському було присвоєно найвищий дипломатичний ранг – Надзвичайного і Повноважного Посла.

За попередніми даними Нацполіції, чоловік упав зі сходів у власному будинку, де він проживав сам. Після падіння він піднявся на другий поверх, до кімнати, де його вранці без ознак життя знайшла хатня робітниця, яка прийшла на прибирання.

За висновком експертизи, смерть настала через закриту черепно-мозкову травму. Поліція попередньо кваліфікує інцидент як нещасний випадок. Слідство триває.

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