Погибший в Киеве дипломат был представителем МИД в Приднестровье

В полиции считают гибель 60-летнего мужчину несчастным случаем.

В понедельник, 18 октября, в Министерстве иностранных дел Украины выразили сожаление по поводу гибели своего специального представителя по вопросам приднестровского урегулирования Виктора Крыжановского, которого нашли с травмой головы в собственном доме в столичных Осокорках.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице МИД Украины.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства напомнили, что 60-летний Виктор Крыжановский начал дипломатическую службу еще в 1992 году. Он работал в сфере многосторонних отношений и европейской и евроатлантической интеграции в центральном аппарате МИД, направлялся в зарубежные долгосрочные командировки в Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене, Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке.

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С 2003 года до 2005 года работал заместителем руководителя Главного управления по вопросам внешней политики Администрации Президента Украины. С 2010 года до 2017 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Эстонской Республике. С 2017 года был специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

В 2013 году Виктору Крыжановскому было присвоено самый высокий дипломатический ранг — Чрезвычайного и Полномочного Посла.

По предварительным данным Нацполиции, мужчина упал с лестницы в собственном доме, где он проживал один. После падения он поднялся на второй этаж, в комнату, где его утром без признаков жизни нашла домработница, которая пришла на уборку.

По заключению экспертизы, смерть наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Полиция предварительно квалифицирует инцидент как несчастный случай. Следствие продолжается.

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