Мог упасть с лестницы: в Киеве на даче нашли мертвым дипломата

Мог упасть с лестницы: в Киеве на даче нашли мертвым дипломата

Тело мужчины вийвила утром домработница.

В Киеве произошла загадочная смерть дипломата. Тело мужчины обнаружили в субботу, 16 октября, утром на даче на Осокорках. Сначала речь шла об убийстве с признаками насильственной смерти. Но уже потом, в официальной сводке, полиция сообщила, что произошел несчастный случай. Имя погибшего правоохранители не разглашают. В Министерстве иностранных дел отмалчиваются.

Об этом 16 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Уже мертвым владельца дома на столичных Осокорках обнаружила домработница, которая пришла убирать дом.

"Сегодня утром приходит соседка моя с крайнего домика и говорит: "Трохимич, ты знаешь что? Убили", — рассказывает сосед.

Кого загубили, мужчина понял не сразу. Говорит, сосед был не слишком общителен, хоть на даче в последнее время жил постоянно. Накануне соседи его не видели. Никакого шума ночью не слышали.

"Я плохо сплю. Где-то в 11 проснулся — ничего, в 3 часа ночи проснулся — и ничего не слышал. Я с ним не встречался, в лицо его не знаю. Я знал отца хорошо, он дипломат был. С сыном я не знаком, он был также где-то дипломатом, в балтийском где-то государстве", — рассказывает сосед Василий Гордиенко.

Новости Украины: утром на даче в Киеве обнаружили тело дипломата

О ком именно идет речь, в Министерстве иностранных дел не говорят. Ответа на этот вопрос избегают и в полиции.

Слухи с Сети о признаках насильственной смерти дипломата правоохранители комментировать не хотят. Лишь уточняют, что ему было 60 лет.

"Мы предварительно выяснили, что мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом он поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", — рассказала Анна Зубрева с полиции Киева.

По факту смерти дипломата открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса, что означает — умышленное убийство. Но пока с оговоркой — несчастный случай. Досудебное расследование продолжается.

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