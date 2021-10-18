В Польше оштрафовали двоих украинцев, которые не умели себя вести в самолете

Пара нарушала покой пассажиров и на замечания персонала самолета не реагировала.
В Польше двое украинцев получили штрафы за нарушение порядка на борту самолета, который летел из Львова в Варшаву.
По это сообщается на сайте пограничной службы.
Так пара во время полета нарушала порядок громкими криками и шумом, и отказывалась выполнять приказы экипажа.
Персонал самолета сообщил о буйных пассажирах пограничникам аэропорта Варшава-Модлин. Сразу после приземления самолета те вывели нарушителей под белые ручки.
В результате женщину и мужчину оштрафовали на 500 злотых каждого. После этого их отпустили.
Напомним, что в Польше двое нетрезвых украинский попали в отчет полиции, после того, как пытались починить авто, которое заглохло посреди дороги.