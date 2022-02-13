В Станице Луганской в кафе раздался взрыв, пострадали 12 человек — ГСЧС

В Станице Луганской в кафе раздался взрыв, пострадали 12 человек — ГСЧС

После взрыва в помещении произошел пожар.

В поселке Станица Луганска в субботу, 12 февраля, в кафе раздался взрыв газового баллона. Из-за этого пострадали 12 человек.

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Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Инцидент произошел 12 февраля в 17.46. По предварительным данным, в местном кафе раздался взрыв газового баллона. После этого в помещении вспыхнул пожар. Пострадали 12 человек, 8 из которых — госпитализированы.

"В 21:52 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 160 м2. На месте происшествия работала оперативная группа ГУ ГСЧС в Луганской области", — сообщили в ГСЧС Украины.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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