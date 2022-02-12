В Киеве в доме произошел взрыв: есть погибший

В Киеве в доме произошел взрыв: есть погибший

По предварительной версии, могла взорваться граната.

В Киеве в частном доме в результате взрыва погиб мужчина.

Об этом сообщают APnews.

Сегодня, 12 февраля в Киеве в частном доме по улице Юрия Клена в Святошинском районе произошел взрыв. Внутри находился владелец дома. От полученных травм погиб на месте.

Известно, что мужчине было 59 лет. На его теле обнаружили повреждения, похожие на осколочные ранения.

По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5. В доме обнаружили оружие и боеприпасы.

Напомним, что Здолбуну произошел взрыв в частном доме. Погибли двое мужчин. Полицейские обнаружили на месте инцидента обломки боеприпаса.

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