В Индии обезьяны убили 5-летнюю девочку

Животные набросились на ребенка, когда та играла и покусала его.

В индийском штате Уттар-Прадеш дикие обезьяны убили ребенка. Животные напали на девочку, которая играла у реки.

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Об этом сообщает издание The Times of India.

Инцидент произошел в деревне недалеко от города Барели. Несколько детей играли у реки, когда их атаковали обезьяны. Взрослые услышали крики и поспешили на помощь. Малышей отбили от агрессивных животных, но они успели серьезно покусать 5-летнюю Нармаду.

Она погибла в местном медицинском центре от потери крови.

Отец Нармады рассказал, что нападения обезьян случались и раньше, но в целом это происходило только когда к ним близко приближаются, но в этот раз они были очень агрессивны.

Местные жители обратились в полицию, чтобы обезьян отловили.

Семьи убитой девочки выплатят компенсацию.

Напомним, что мстительные обезьяны устроили "войну" с 250 собаками в одном из сел Индии, а затем начали нападения и на людей, в частности детей.