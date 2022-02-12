У Індії мавпи вбили 5-річну дівчинку

Тварини накинулися на дитину, коли та гралася і покусали її.

В індійському штаті Уттар-Прадеш дикі мавпи вбили дитину. Тварини напали на дівчинку, яка гралася біля річки.

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Про це повідомляє видання The Times of India.

Інцидент стався у селі неподалік міста Барелі. Кілька дітей гралися біля річки, коли їх атакували мавпи. Дорослі почули крики і поспішили на допомогу. Малечу відбили від агресивнихтварин, але вони встигли серйозно покусати 5-річну Нармаду.

Вона загинула у місцевому медичному центрі від втрати крові.

Батько Нармади розповів, що напади мавп траплялися й раніше, але загалом це відбувалося лише коли до них близько наближаються, але цього разу вони були дуже агресивними.

Місцеві жителі звернулися до поліції, щоб мавп відловили.

Сім'ї убитої дівчинки виплатять компенсацію.

Нагадаємо, що мстиві мавпи влаштували "війну" з 250 собаками в одному з сіл Індії, а потім почали напади і на людей, зокрема, дітей.