У зоопарку Харкова мавпи ліплять сніжки (відео)

Тваринки бавляться зі снігом.

У харківському зоопарку показали, як їхні вихованці бавляться в снігу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Зимі неабияк радіють японські макаки, які не бояться холоднечі. Непосидючі мавпи залюбки борсаються у снігу і навіть пробують його на смак.

Тож у звіринці вирішили влаштувати для тварин справжній квест зі смачною винагородою. У різних куточках вольєру працівники ховають під снігом смаколики. Як от бублики. А вони для мавпочок - справжній делікатес.

У харківському зоопарку показали, як мавпочки бавляться в снігу

Нагадаємо, що раніше у Великій Британії жінка нагодувала мавпу кокаїном, а потім намагалася змити в унітаз.

Читайте також: