У зоопарку Харкова мавпи ліплять сніжки (відео)

Тваринки бавляться зі снігом.
У харківському зоопарку показали, як їхні вихованці бавляться в снігу.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.
Зимі неабияк радіють японські макаки, які не бояться холоднечі. Непосидючі мавпи залюбки борсаються у снігу і навіть пробують його на смак.
Тож у звіринці вирішили влаштувати для тварин справжній квест зі смачною винагородою. У різних куточках вольєру працівники ховають під снігом смаколики. Як от бублики. А вони для мавпочок - справжній делікатес.
Нагадаємо, що раніше у Великій Британії жінка нагодувала мавпу кокаїном, а потім намагалася змити в унітаз.
Читайте також:
- "Місто допитливих людей": у Мелітополі двоє дітей по черзі пробували лід на міцність і провалилися (відео)
- Пошкодив внутрішні органи: у Сумській області судитимуть чоловіка, який до смерті зґвалтував жінку
- Хотіла скоротити шлях, а вкоротила віку: у Дніпрі вантажівка збила жінку за кілька метрів від "зебри" (відео 18+)