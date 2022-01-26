В зоопарке Харькова обезьяны лепят снежки (видео)

Животные забавляются со снегом.
В харьковском зоопарке показали, как их питомцы забавляются в снегу.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Зиме радуются японские макаки, которые не боятся холода. Непоседливые обезьяны охотно барахтаются в снегу и даже пробуют его на вкус.
Так что в зверинце решили устроить для животных настоящий квест с вкусным вознаграждением. В разных уголках вольера работники прячут под снегом вкусности. Как вот бублики. А они для обезьянок – настоящий деликатес.
Напомним, что ранее в Великобритании женщина накормила обезьяну кокаином, а затем пыталась смыть в унитаз.
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