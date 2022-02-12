У Києві у будинку стався вибух: є загиблий

У Києві у будинку стався вибух: є загиблий

За попередньою версією, могла вибухнути граната.

У Києві в приватному будинку в результаті вибуху загинув чоловік.

Про це повідомляють APnews.

Сьогодні, 12 лютого у Києві у приватному будинку на вулиці Юрія Клена у Святошинському районі стався вибух. Всередині перебував власник будинку. Від отриманих травм він загинув на місці.

Відомо, що чоловікові було 59 років. На його тілі виявили ушкодження, схожі на осколочні поранення.

За попередньою інформацією, вибухнула граната РГД-5. В будинку також виявили зброю та боєприпаси.

Нагадаємо, що Здолбунові стався вибух у приватному будинку. Загинули двоє чоловіків. Поліцейські знайшли на місці інциденту уламки боєприпасу.

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