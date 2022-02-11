Вибух гранати під Рівним: що відомо про трагічний інцидент, де загинули двоє людей

Вибух гранати під Рівним: що відомо про трагічний інцидент, де загинули двоє людей

Сусіди розповідають — загиблі любили хильнути, офіційно не працювали, ходили по підзаробітках.

У Здолбунові на Рівненщині двоє людей загинуло від вибуху. Прогриміло у приватному будинку — смертельних травм зазнали власник житла та його приятель. На місці правохоронці виявили уламки боєприпасу, попередньо — бойової гранати РГД-5. Де вона могла там взятися, нині встановлюють правоохоронці.

Про це йдеться 11 лютого у сюжеті ТСН.19:30.

У хаті, де пролунав вибух, вибиті двері та шибки, потрощена штукатурка, стіни в дірках. Усередині працюють слідчі та вибухотехніки.

"Був страшенний вибух. Я вирішила, що десь котел в когось зірвався", — зазначає сусідка.

З переляку сусіди вибігли на вулицю й побачили, де прогриміло. Загинули 39-річний власник житла Сергій та його 46-річний товариш. Версію про вибух газу копи одразу відкинули, бо він до будинку під'єднаний не був. Натомість знайшли уламки боєприпасу.

"Попередньо встановлено, що вибухнула граната РГД-5. На місці події був виявлений важіль номерний, по якому, я думаю, ми встановимо походження цієї гранати", — говорить керівник Здолбунівської поліції Олександр Панасюк.

Під час вибуху в Рівненській області загинули двоє людей

Звідки чоловіки могли взяти боєприпас, сусіди й гадки не мають. Ніколи нічого подібного у них не помічали. Та копи натрапили на ще одну знахідку.

"Більше десятка патронів колібру 6,72. Але вони були вмонтовані у відповідну стрічку і оформлені як сувенір, як попільничка, але так само буде проведена балістична експертиза", — зазначають у поліції.

Наразі слідчі з'ясовують, звідки в чоловіків такі "сувеніри". А сусіди розповідають — ті любили хильнути, офіційно не працювали, ходили по підзаробітках.

А передував трагедії дебош господаря будинку. Він кидався до родички, яка живе поруч. Наразі ж у поліції вибух кваліфікують як нещасний випадок. Найімовірніше чоловіки щось з гранатою намагались зробити. Також відкрили провадження і про незаконне поводження зі зброєю та вибухівкою. За номерами на набоях і на осколках гранати з'ясовуватимуть, в арсеналі якої з воєнізованих структур вони були.

Нагадаємо, що під Рівним від вибуху загинуло двоє людей. Згодом з'явилися подробиці та відео з місця трагедії.

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