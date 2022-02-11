Під Рівним від вибуху загинуло двоє людей

Від вибуху загинули 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий.
У місті Здолбунів Рівненської області в одному з приватних будинків вибухнула граната.
Про це повідомила місцева журналістка Ольга Ферар у соцмережах.
За попередніми даними, загинуло двоє людей. У будинку від вибуху повилітали шибки у вікнах. На місці події наразі працюють рятувальники, медики та правоохоронці.
Невдовзі поліція Рівненської області повідомила, що від вибуху невідомого предмета загинуло двоє людей: 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий.
Поліцейські встановлюють, який саме предмет вибухнув.
Нагадаємо, що у Запоріжжі чоловік заради забави пожбурив гранату на балкон багатоповерхівки.
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