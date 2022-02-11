До Польщі летять американські винищувачі F-15 Eagles

Винищувачі F-15 Eagle взаємодіятимуть з польськими та данськими літаками F-16.

США відправили до Польщі групу винищувачів F-15 Eagles, щоб підсилити війська НАТО в Європі.

Про це повідомило Командування ВПС США в Європі.

Винищувачі відправили з британської авіабази Лоссимут, а прибути вони мають вже 10 лютого на авіабазу Ласкбіля польського Лодзя.

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Американське командування пояснило, що до таких заходів вдалися через дії Росії, яка продовжує нарощувати військову присутність біля України та на окупованих територіях. Очікується, що F-15 Eagles дозволять зміцнити боєздатність, забезпечити стримування агресії та оборону союзників.

“Розгортання американських F-15 у Польщі підвищує можливості колективної оборони на східному фланзі НАТО та розширює місію з патрулювання повітряного простору“, – заявив генерал Джефф Харрігіан.

Винищувачі F-15 Eagle взаємодіятимуть з польськими та данськими літаками F-16. Разом з литовською авіабазою вони патрулюють у межах місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії.

Винищувачі США також тісно співпрацюватимуть з Об'єднаним центром повітряних операцій Uedem, що базується у Німеччині.

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