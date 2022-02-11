До Польщі летять американські винищувачі F-15 Eagles

Винищувачі F-15 Eagle взаємодіятимуть з польськими та данськими літаками F-16.
США відправили до Польщі групу винищувачів F-15 Eagles, щоб підсилити війська НАТО в Європі.
Про це повідомило Командування ВПС США в Європі.
Винищувачі відправили з британської авіабази Лоссимут, а прибути вони мають вже 10 лютого на авіабазу Ласкбіля польського Лодзя.
Американське командування пояснило, що до таких заходів вдалися через дії Росії, яка продовжує нарощувати військову присутність біля України та на окупованих територіях. Очікується, що F-15 Eagles дозволять зміцнити боєздатність, забезпечити стримування агресії та оборону союзників.
“Розгортання американських F-15 у Польщі підвищує можливості колективної оборони на східному фланзі НАТО та розширює місію з патрулювання повітряного простору“, – заявив генерал Джефф Харрігіан.
Винищувачі F-15 Eagle взаємодіятимуть з польськими та данськими літаками F-16. Разом з литовською авіабазою вони патрулюють у межах місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії.
Винищувачі США також тісно співпрацюватимуть з Об'єднаним центром повітряних операцій Uedem, що базується у Німеччині.
Читайте також: