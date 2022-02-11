В Польшу летят американские истребители F-15 Eagles

Истребители F-15 Eagle будут взаимодействовать с польскими и датскими самолетами F-16.
США отправили в Польшу группу истребителей F-15 Eagles, чтобы усилить войска НАТО в Европе.
Об этом сообщило Командование ВВС США в Европе.
Истребители отправили с британской авиабазы Лоссимут, а прибудут они уже 10 февраля на авиабазу Ласкбиля польского Лодзя.
Американское командование объяснило, что такие меры предприняли изза действий России, которая продолжает наращивать военное присутствие на территории Украины и на оккупированных территориях. Ожидается, что F-15 Eagles позволят укрепить боеспособность, обеспечить сдерживание агрессии и оборону союзников.
"Развертывание американских F-15 в Польше повышает возможности коллективной обороны на восточном фланге НАТО и расширяет миссию по патрулированию воздушного пространства", — заявил генерал Джефф Харригиан.
Истребители F-15 Eagle будут взаимодействовать с польскими и датскими самолетами F-16. Вместе с литовской авиабазой они патрулируют в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.
Истребители США также будут тесно сотрудничать с Объединенным центром воздушных операций Uedem, что базируется в Германии.
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