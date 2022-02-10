Первый раз сбежал, второй отказался от показаний: почему ГБР до сих пор не допросило Порошенко

Первый раз сбежал, второй отказался от показаний: почему ГБР до сих пор не допросило Порошенко

Глава ГБР Алексей Сухачев объяснил, почему его подчиненные до сих пор не смогли допросить пятого президента Петра Порошенко.

И. о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев прокомментировал инцидент, когда пятый президент Петр Порошенко прибыл в ДБР, однако уже через семь минут покинул помещение Бюро, мотивируя это опозданием следователя.

Об этом Сухачев рассказал 10 февраля в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Следователь вызвал господина Порошенко на допрос. Господин Порошенко посещал ГБР, но немного раньше, чем отмечено в повестке. Во-вторых, во время своего пребывания в ГБР следователь спустился к господину Порошенко через 7 минут, но господин Порошенко вернулся и покинул зал ГБР ", — сказал глава Бюро

Глава ГБР рассказал, почему следователь не смог допросить Порошенко

По словам Сухачева, в следующий раз допрос Порошенко тоже не состоялся, потому что пятый президент отказался от показаний.

"Следователь инициировал указанный допрос. Господин Порошенко прибыл на него. Во время начала допроса... Он не состоялся, потому что он объявил, что он отказывается от предоставления показаний и покинул здание", — отметил Сухачев.

Напомним, что 19 января со второй попытки Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Петру Порошенко, которого обвиняют в государственной измене и финансировании терроризма. Первое заседание по этому делу длилось пол дня и сопровождалось протестами.

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