"Все начиналось с Медведчука": Венедиктова прокомментировала дело Порошенко

По ее словам, все это дело "начиналось с Виктора Медведчука" еще в 2016 году.

Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова ответила на упреки, что дело пятого президента Петра Порошенко о так называемой "угольной госизмене" является политически мотивированным.

Об этом 10 февраля говорилось в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Она подчеркнула, что "политика появляется там, где появляются политические фамилии". И именно из-за публичности к делу Порошенко приковано общественное внимание.

"Политики и процессуали говорят, к счастью, на разных языках. Я буду говорить языком процессуальным. Где появляется политика? Политика появляется там, где появляются политические фамилии. Там сразу возникают вопросы, как вручено подозрение, какой ручкой оно подписано, кто его подписывал. Для меня как человека, который смотрит за законностью, обоснованностью подозрений и принадлежностью вручения уполномоченными лицами, это все история о политике", — заявила генпрокурор.

Венедиктова признала, что сейчас она со своей командой принимает "сложные решения". По ее словам, все это дело начиналось с Виктора Медведчука.

"Давайте вспомним, как это все начиналось. Это все начиналось с господина Медведчука на самом деле. И это было дело 2016 года. Пожалуй, ни господин Порошенко, когда тогда был президентом, ни глава СБУ тех времен не понимали и не знали, что очень тщательно фиксируются все контакты и пути господина Медведчука", — пояснила генпрокурор.

Венедиктова отметила, что это дело "процессуально проводилось" еще с 2016 года.

"Эта история проводилась в рамках контрразведывательного дела и затем эти материалы были оформлены в рамках уголовного производства", — уточнила генпрокурор.

По ее словам, была проведена тщательная работа следователей.

"Если мы хотим привлекать людей высокого полета с большими финансовыми ресурсами, медийными ресурсами, человеческими ресурсами — оно не будет сложно", — говорит Вендиктова.

Ранее Ирина Венедиктова опровергла информацию об эвакуации своего офиса во Львов.

Напомним, что 19 января со второй попытки Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Петру Порошенко, которого обвиняют в государственной измене и финансировании терроризма. Первое заседание по этому делу длилось пол дня и сопровождалось протестами.

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