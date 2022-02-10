Переговоры в "нормандском формате" в Берлине продолжаются семь часов: ожидается брифинг Ермака

На второй встрече политических советников Украину представляет глава Офиса президента Андрей Ермак.
Переговоры в Берлине политических советников лидеров стран "нормандского формата", в которых принимает участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, продолжаются уже семь часов подряд.
Об этом сообщили в четверг, 10 февраля, в Офисе президента Украины.
Как известно, украинская делегация на переговорах имеет целью провести обмен пленными и разблокировать работу Трехсторонней контактной группы.
В Офисе президента также сообщили, что по результатам переговоров Андрей Ермак проведет брифинг в помещении посольства Украины в Германии. Ориентировочное время начала – 23:30 (по киевскому времени).
Напомним, что переговоры должны были начаться в 14:00 по киевскому времени, однако по неизвестным причинам они были перенесены на час позже. Берлин принимает участников переговоров на вилле Борзиг – это резиденция германского министерства иностранных дел.
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