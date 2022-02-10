Переговоры в Нормандском формате: какого прорыва ждут после встречи представителей стран

Переговоры начнутся в 14.00.

Возобновить процесс обмена пленными и разблокировать работу трехсторонней контактной группы: такие цели будет преследовать Украина на переговорах в Нормандском формате в Берлине. Встреча состоится сегодня на уровне внешнеполитических советников четырех стран. Украину будет представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Чего ожидать от встречи – в сюжете ТСН.Ранок 10 февраля.

Политические советники Украины, Германии, Франции и России встречаются сегодня в Берлине в 14:00 по Киеву. Всего две недели назад они виделись в Париже. Тогда переговоры продолжались более 8 часов, но прорыва и не дали.

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После прошлой встречи переговорщики заявили: вместе рассмотрели Минские договоренности и сошлись, что Киев и Москва имеют много разногласий по их выполнению. Российский представитель Дмитрий Козак говорил, что стороны должны сойтись на едином подходе к выполнению Минских соглашений. Именно об этом будут говорить и сегодня.

Россия пыталась навязать прямые переговоры с боевиками так называемых ДНР и ЛНР, но Украина это отвергла. Главная задача дипломатов на переговорах в Берлине – это разблокировать работу трехсторонней контактной группы и уничтожить напряжение на границах, сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Здесь необходима политическая воля России и об этом будут договариваться, заявил дипломат.

"Мы укрепляем себя, но настаиваем, что нынешний кризис должен быть разрешен дипломатическим путем. План максимум — это разблокировать работу трехсторонней контактной группы. Для этого нужна политическая воля рас федерации. Именно над этим будут работать", — подчеркнул глава украинского МИД.

Тем временем Берлин, принимающий на этот раз "нормандию", очень радуется возобновлению разговора четырех стран. "В то же время нам нужно интенсивно готовиться, чтобы мы сразу действовали, если военная агрессия таки произойдет. Мы все вместе очень четко даем понять России, что вторжение будет иметь серьезные последствия", — подчеркнул канцлер Германии.

После этих переговоров можно встретиться на высшем уровне лидерам Украины, Германии, Франции и России. Этого хотели бы в офисе президента Украины. Последняя подобная встреча была в Париже в 2019 году. Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Украина работает, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов. Когда это произойдет, зависит и от сегодняшних переговоров. Пока ни одна из сторон, ни Украина, ни Россия не демонстрирует готовность к компромиссам.