Песков заявил, что Украина препятствует встрече стран в "нормандском формате"

Песков подчеркнул, что подготовка к встрече "хромает".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не против проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки", однако Киев якобы своими заявлениями создает проблемы для его созыва.

Об этом он сказал во время брифинга, пишет российский Интерфакс.

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В Москве заявляют, что они якобы хотели, чтобы встреча "Норманди" состоялась еще несколько лет назад.

"Мы хотели бы, чтобы эта встреча состоялась еще несколько лет назад. Мы считаем, что она должна состояться давно, и что они должны происходить регулярно. Но чтобы это происходило, необходимо, чтобы хоть что-то выполнялось по предварительным договоренностям", — сказал пресс-секретарь Путина.

По его словам, в Кремле удовлетворены продолжением консультаций на двусторонней основе, как и недавней встречей в Париже политсоветников стран-участниц "нормандской четверки".

В то же время Песков призвал "трезво смотреть на ситуацию".

"В то время, когда из Киева сначала идут заявления, что выполнение Минских соглашений будет означать развал Украины, а затем следует заявление главы МИД страны, что выполнение Минских договоренностей на условиях России невозможно — очень трудно говорить о каких-то встречах на высшем уровне", — отметил Песков.

По его словам, встречи на высшем уровне "должны быть подготовлены, они не должны быть спонтанными, безрезультативными и несодержимыми". Песков подчеркнул, что сейчас "подготовка хромает".

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что под Минскими соглашениями стоят подписи стран "нормандской четверки", а также представителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

"Это на согласованных всеми условиях. Когда украинская сторона говорит о том, что Минские договоренности невозможно выполнять, что тогда будут обсуждать президенты?" – сказал Песков.

Он отметил, что заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак пытается получить ответы на эти вопросы, но "у него пока не получается".

Напомним, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что в США считают, что Российская Федерация неправильно трактует Минские соглашения, чем усложняет достижение компромисса и любое движение вперед.

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