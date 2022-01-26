В Париже завершилась встреча советников лидеров "нормандского формата"

Переговоры продолжались более 8 часов.

В Париже завершились переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" — представители Украины, Германии, Франции и России встретились в Елисейском дворце.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на диппредставительство РФ во Франции.

Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран длилась более 8 часов.

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Как известно, на этих переговорах Украину представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, Россию – заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак. Общая пресс-конференция не предусмотрена, о подробностях переговоров участники встречи сообщат каждый в частности.

Сегодняшнюю встречу советников лидеров "нормандского формата" руководитель Офиса президента Украины назвал "реанимацией" самого "нормандского формата".

По словам руководителя ОП, состоялся "непростой, но содержательный разговор" с "многими противоречиями". Однако у сторон есть желание продолжить переговоры. Возобновление работы "нормандского формата" Ермак назвал "мощным сигналом".

Заместитель главы администрации российского президента Путина Дмитрий Козак, представлявший Россию на встрече советников лидеров "нормандской четверки", заявил, что стороны сошлись на том, что режим перемирия на Донбассе должен соблюдаться безусловно.

Также он отметил, что тема саммита лидеров стран "нормандского формата" сегодня не обсуждалась, поскольку существуют неразрешимые противоречия по реализации Минских соглашений.

"У нас состоялся непростой разговор, но, возможно, первый такой откровенный разговор для того, чтобы провести инвентаризацию всех проблем, связанных с реализацией Минских соглашений", - сказал Козак.

Политсоветники "нормандской четверки" согласовали совместное коммюнике, которым поддержали постоянный режим прекращения огня на Донбассе. По словам представителя Украины на переговорах, главы Офиса президента Андрея Ермака, это первый документ, который удалось согласовать на такой встрече начиная с декабря 2019 года.

По сообщениям зарубежных СМИ, на этой встрече Киев могли подталкивать к прямым переговорам с боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР". Но Ермак ранее заявил, что никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет.

В последний раз нормандская четверка собиралась зимой 2019 года на уровне лидеров четырех стран.

Следующая встреча представителей "нормандского формата" состоится через 2 недели в Берлине.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил свое намерение провести переговоры в пятницу, 28 января, с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых он намерен обсудить свой вариант деэскалации кризиса в Украине.

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