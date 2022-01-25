Макрон сказал, когда поговорит с Путиным

Макрон сказал, когда поговорит с Путиным

Руководители двух государств будут говорить об Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил свое намерение провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых он намерен обсудить свой вариант деэскалации кризиса в Украине.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

"Я планирую провести переговоры с президентом России Путиным в пятницу утром", — сказал Макрон.

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Французский президент заметил, что это не будет личная встреча, а телефонные переговоры.

"Это необходимо, чтобы обсудить текущую ситуацию, получить более четкое представление. Это будет диалог для получения объяснений", — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что разговор лидеров двух государств находится на стадии подготовки.

Напомним, в понедельник, 24 января, президент Франции Эмманюэль Макрон приобщился к обсуждению ситуации вокруг Украины во время видеоконференции, организованной американским лидером Джо Байденом.

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