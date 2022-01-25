Макрон сказав, коли поговорить з Путіним

Макрон сказав, коли поговорить з Путіним

Очільники двох держав будуть вести мову про Україну.

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив свій намір провести переговори з російським лідером Володимиром Путіним, під час яких він планує обговорити свій варіант деескалації кризи в Україні.

Про це він заявив на спільній пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем у Берліні.

“Я планую провести переговори з президентом Росії Путіним у п'ятницю вранці", - сказав Макрон.

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Французький президент зауважив, що це не буде особиста зустріч, а телефонні переговори.

"Це необхідно, щоб обговорити поточну ситуацію, отримати більш чітке уявлення. Це буде діалогом для отримання пояснень", - підкреслив він.

Раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що розмова лідерів двох держав перебуває на стадії підготовки.

Нагадаємо, в понеділок, 24 січня, президент Франції Емманюель Макрон долучився до обговорення ситуації довкола України під час відеоконференції, яку організував американський лідер Джо Байден.

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