Макрон закликає ЄС до "відвертого діалогу з Росією"

Макрон закликає ЄС до "відвертого діалогу з Росією"

Макрон запевнив, що Франція разом з Німеччиною хоче політичного вирішення конфлікту між Росією та Україною.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Європейського Союзу в найближчі тижні розробити пропозиції щодо нової угоди про безпеку з Росією.

Про це інформує Reuters.

Макрон вважає, що ЄС має повернутися до "відвертого діалогу" з Москвою.

"Європа повинна бути фактором миру і рівноваги, зокрема в діалозі з Росією. Ми повинні створити спільне бачення, новий порядок безпеки та стабільності для Європи", — сказав він.

На тлі стягування російської армії до кордонів України, президент Франції не пояснив, у чому саме полягатиме "новий порядок стабільності та безпеки", але сказав, що він має допомогти Європі захистити свої інтереси.

Макрон запевнив, що Франція разом з Німеччиною хоче продовжити пошук політичного вирішення конфлікту між Росією та Україною. За його словами, "цей конфлікт залишається джерелом напруженості на континенті".

Раніше Володимир Зеленський обговорив подальші кроки в межах нормандського формату з радниками глав Франції та Німеччини.

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