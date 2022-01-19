Гену Вітера обікрали мавпи під час відпочинку на Шрі-Ланці

Артист поділився курйозною історією.

Український співак Gena Viter ошелешив курйозною історією, як його пограбували під час відпочинку на острові Шрі-Ланка.

А вчинили грабіж мавпи. Як поділився артист у своєму Instagram, під час екскурсії він вирішив зробити фото краєвидів, дістав телефон та поклав подалі додолу сумку з документами, ключами та грошима. До неї підбігли дві мавпи й одна з них поцупила сумку та побігла на пальму.

Гена не розгубився та одразу звернувся до місцевих по допомогу. Небайдужі за винагороду допомогли повернути речі назад.

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"Зараз вже я спокійний, але ще декілька години тому паніка брала верх над усіма емоціями. Кожного разу, коли дивився сюжети, де люди розповідали, що не залишайте речі, де багато мавп, я думав, що це може трапитися з ким завгодно, но не зі мною. Я не знаю, яким дивом, місцевим хлопцям вдалося вмовити мавпу повернути мені речі. Тому, друзі, давайте не будемо самовпевненими, що з нами такого ніколи не трапиться. А розуміти, що всі ми під Богом ходимо і треба бути обачними. Добре, що все добре завершилося" - поділився знаменитість.

У коментарях колеги на фанати артиста відреагували на пригоду Вітера:

"Чудове завершення страшної історії", – написала модель Міла Кузнєцова;

"Зачиняй вікна в номері! Вони також туди залазять", – додала співачка Мята.

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