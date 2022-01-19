Гену Витера обворовали обезьяны во время отдыха на Шри-Ланке

Артист поделился курьезной историей.

Украинский певец Gena Viter ошарашил курьезной историей, как его ограбили во время отдыха на острове Шри-Ланка.

А совершили грабеж обезьяны. Как поделился артист в своем Instagram, во время экскурсии он решил сделать фото пейзажей, достал телефон и положил сумку с документами, ключами и деньгами. К ней подбежали две обезьяны и одна из них украла сумку и побежала на пальму.

Гена не растерялся и сразу обратился к местным за помощью. Неравнодушные за вознаграждение помогли вернуть вещи.

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"Сейчас уже я спокоен, но еще несколько часов назад паника брала верх над всеми эмоциями. Каждый раз, когда смотрел сюжеты, где люди рассказывали, что не оставляйте вещи, где много обезьян, я думал, что это может случиться с кем угодно, но не со мной. Я не знаю, каким чудом, местным ребятам удалось уговорить обезьяну вернуть мне вещи. Поэтому, друзья, давайте не будем самоуверенными, что с нами такого никогда не случится. А понимать, что все мы под Богом ходим и надо быть осмотрительными. Хорошо, что все хорошо завершилось" — поделился знаменитость.

В комментариях коллеги на фанаты артиста отреагировали на приключение Витера:

"Великолепное завершение страшной истории", – написала модель Мила Кузнецова;

"Закрывай окна в номере! Они тоже туда залезают", – добавила певица Мята.

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