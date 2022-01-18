"Беззубый" Джим Керри отпраздновал 60-летие и насмешил забавным видео

Актер отметил юбилей 17 января.

Известный голливудский комедийный актер Джим Керри на днях отпраздновал юбилей.

Так, 17 января звезде исполнилось 60 лет. Похоже, знаменитость, прославившаяся комедиями "Маска", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", "Тупой и еще тупее" и "Брюс Всемогущий" совсем не переживает из-за возраста. Доказательство тому – новое забавное видео в его Twitter. Именинник записал ролик, я кому скорчил гримасу и голосом пожилого беззубого мужчины сказал: "Мне 60, и я секси. Сегодня вечером я буду есть кукурузную кашу и перетертые персики".

It’s ma birthday! Whoohoo! I’m old but I’m gold! I Love you all!!! ❤️ pic.twitter.com/WvFtbMty80 — Jim Carrey (@JimCarrey) January 17, 2022

Также в посте Керри написал: "У меня день рождения! Ууу! Я стар, но золотой! Я люблю всех вас!".

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