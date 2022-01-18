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"Беззубый" Джим Керри отпраздновал 60-летие и насмешил забавным видео

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"Беззубый" Джим Керри отпраздновал 60-летие и насмешил забавным видео

Джим Керри / Associated Press

Актер отметил юбилей 17 января.

Известный голливудский комедийный актер Джим Керри на днях отпраздновал юбилей.

Так, 17 января звезде исполнилось 60 лет. Похоже, знаменитость, прославившаяся комедиями "Маска", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", "Тупой и еще тупее" и "Брюс Всемогущий" совсем не переживает из-за возраста. Доказательство тому – новое забавное видео в его Twitter. Именинник записал ролик, я кому скорчил гримасу и голосом пожилого беззубого мужчины сказал: "Мне 60, и я секси. Сегодня вечером я буду есть кукурузную кашу и перетертые персики".

Также в посте Керри написал: "У меня день рождения! Ууу! Я стар, но золотой! Я люблю всех вас!".

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