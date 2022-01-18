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"Беззубий" Джим Керрі відсвяткував 60-річчя та насмішив кумедним відео

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"Беззубий" Джим Керрі відсвяткував 60-річчя та насмішив кумедним відео

Джим Керрі / Associated Press

Актор відсвяткував ювілей 17 січня.

Відомий голлівудський комедійний актор Джим Керрі днями відсвяткував ювілей.

Так, 17 січня зірці виповнилося 60 років. Схоже, знаменитість, який прославився комедіями "Маска", "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин", "Тупий і ще тупіший" та "Брюс Всемогутній" зовсім не переймається через вік. А доказ тому – нове кумедне відео у його Twitter. Іменинник записав ролик, я кому скорчив гримасу та голосом літнього беззубого чоловіка сказав: "Мені 60, і я сексі. Сьогодні ввечері я їстиму кукурудзяну кашу і перетерті персики".

Також у дописі Керрі написав: "У мене день народження! Ууу! Я старий, але золотий! Я люблю всіх вас!".

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