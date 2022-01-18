"Кілька років зустрічалася зі своїм вбивцею": мешканець Тернопільщини, який зарізав дівчину, отримав довічне ув'язнення

"Кілька років зустрічалася зі своїм вбивцею": мешканець Тернопільщини, який зарізав дівчину, отримав довічне ув'язнення

Чоловік завдав 18-річній дівчині 20 ударів ножем.

На Тернопільщині засудили до довічного ув'язнення 34-річного жителя села Воля Теребовлянського району за вбивство 18-річної дівчини. Раніше чоловік намагався двіві оскаржити рішення, але Верховний суд Україн відхилив касаційну скаргу вбивці, тож вирок залишився незмінним.

Про це у вівторок, 18 січня, повідомила пресслужба поліції Тернопільщини.

Жорстоке вбивство сталася сатлося в ніч проти 14 вересня 2019 року в селі Воля Теребовлянського району.

"Жертва злочину впродовж впродовж кількох років зустрічалася зі своїм 34-річним вбивцею. Згодом дівчина поїхала навчатися до Тернополя і вони перестали спілкуватися", - йдеться у повідомленні.

13 вересня жителька Теребовлянщини приїхала до району на свято разом з друзями. У момент, коли юнаки відійшли від подруг, до дівчини підбіг її колишній хлопець. Він з криками вдарив дівчину кулаком в обличчя, а потім, витягнувши ніж, став завдавати їй ударів.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

"За дівчину вступився один з друзів . Його також нападник поранив. Залишивши скривавлену жертву на землі, вбивця втік та переховувався у лісі, неподалік власного помешкання", - розповідають у поліції.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Поранена дівчина померла дорогою до лікарні. Вже згодом судові експерти нарахували на її тілі 20 ножових ран і 4 порізи.

У Теребовлянському районному суді вбивця категорично заперечував свою провину та подав апеляцію попросивши колегію суддів перекваліфікувати його дії з умисного вбивства з особливою жорстокістю (п.4 ч.2 ст. 115 КК) на умисне вбивство (ч.1 ст. 115 КК), адже максимальний термін ув’язнення за цією статтею передбачає від 7-ми до 15 років позбавлення волі. Однак апеляційний суд залишив вирок без змін. Відхилив касаційну скаргу вбивці і Верховний суд України, тож вирок залишився незмінним.

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