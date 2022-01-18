Компанія Microsoft вирішила придбати одного з найбільших розробників відеоігор - Activision Blizzard

Компанія Microsoft вирішила придбати одного з найбільших розробників відеоігор - Activision Blizzard

Вартість цієї угоди становить майже 70 млрд доларів США.

Ради директорів компаній Microsoft Corp та Activision Blizzard схвалили угоду, якою заплановано продаж акцій одного із найбільших розробників відеоігор у світі.

Про це йдеться в опублікованому у вівторок, 18 січня, спільному прес-релізі компаній.

Microsoft готова заплатити за акцію Activision 95 доларів - це на 45,3% вище за котирування станом на закриття торгів минулої п'ятниці, 14 січня. Повна сума угоди становитиме 68,7 мільярда доларів з урахуванням коштів, які перебувають на балансі компанії.

Відповідно до досягнутих домовленостей, гендиректор Activision Боббі Котик залишиться на своїй посаді, але буде підлеглим керівнику геймінгового напрямку Microsoft Філу Спенсеру.

Реалізація цієї угоди триватиме понад рік та, очевидно, закриється упродовж 2023 фінансового року, коли акціонери Activision та регулятори дадуть свою згоду.

У разі вдалого завершення оборудки Microsoft стане третьою за розміром виручки компанією в ігровому секторі, пропустивши вперед лише китайську Tencent та японську Sony.

Як відомо, Activision Blizzard і студії, що належать їй, займаються розробкою серій популярних ігор - Call of Duty, Warcraft, Diablo, Candy Crush і Overwatch. У них грають близько 400 мільйонів людей у 190 країнах світу.

Нагадаємо, раніше компанія Take-Two, яка є власником відеоігор GTA і BioShock, придбала компанію Zynga, яка виробляє ігри для мобільних платформ Apple iOS, Android та соціальних мереж, за 12,7 мільярдів доларів.

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