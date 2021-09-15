В Іспанії вперше у світі госпіталізували підлітка через залежність від відеоігор

В Іспанії вперше у світі госпіталізували підлітка через залежність від відеоігор

Підліток відмовлявся виходити з дому і ходити до школи, спілкуватися з іншими людьми, мало спав і їв, і весь час проводив за грою.

В Іспанії на два місяці госпіталізували підлітка через залежність від відеоігор. Це перший у світі клінічний випадок госпіталізації неповнолітнього через ігрову залежність.

Про це інформує El Pais.

Дитина захоплювалася грою Fortnite. Підліток відмовлявся виходити з дому і ходити до школи, спілкуватися з іншими людьми, мало спав і їв, і весь час проводив за грою.

Раніше неповнолітній демонстрував дуже високі успіхи в навчанні. Проте від початку року родина почала помічати, що дитина прогулює уроки, не виконує домашні завдання, а оцінки стали набагато нижчими.

За словами медиків, залежність від відеоігор виникла через недавню втрату родича та почуття тривоги. Гра відволікала від горя втрати і стала "притулком для емоційних переживань".

Зазначимо, що у 1995 році Інтернет-залежність почали називати "розладом поведінки". У 2018 році ВООЗ внесла ігрову залежність до Міжнародної класифікації хвороб.

Нагадаємо, що американка врятувала життя другу на відстані восьми тисяч кілометрів завдяки онлайн-грі.

Як побороти ігрову залежність дітей і чи є користь від онлайн-ігор

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання