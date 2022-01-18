Компания Microsoft решила приобрести одного из крупнейших разработчиков видеоигр – Activision Blizzard

Компания Microsoft решила приобрести одного из крупнейших разработчиков видеоигр – Activision Blizzard

Стоимость этого соглашения составляет около 70 млрд долларов США.

Советы директоров компаний Microsoft Corp и Activision Blizzard одобрили соглашение, которым запланирована продажа акций одного из крупнейших разработчиков видеоигр в мире.

Об этом говорится в опубликованном во вторник, 18 января, совместном пресс-релизе компаний.

Microsoft готова заплатить за акцию Activision 95 долларов — это на 45,3% выше котировок по состоянию на закрытие торгов в прошлую пятницу, 14 января. Полная сумма сделки составит 68,7 млрд долларов с учетом средств, находящихся на балансе компании.

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Согласно достигнутым договоренностям, гендиректор Activision Бобби Котик останется на своей должности, но будет подчинен руководителю геймингового направления Microsoft Филу Спенсеру.

Реализация этого соглашения будет длиться более года и, очевидно, закроется в течение 2023 финансового года, когда акционеры Activision и регуляторы дадут свое согласие.

В случае успешного завершения сделки Microsoft станет третьей по размеру выручки компанией в игровом секторе, пропустив вперед только китайскую Tencent и японскую Sony.

Как известно, Activision Blizzard и принадлежащие ей студии занимаются разработкой серий популярных игр — Call of Duty, Warcraft, Diablo, Candy Crush и Overwatch. В них играют около 400 миллионов человек в 190 странах мира.

Напомним, ранее компания Take-Two, являющаяся владельцем видеоигр GTA и BioShock, приобрела компанию Zynga, производящую игры для мобильных платформ Apple iOS, Android и социальных сетей, за 12,7 миллиарда долларов.

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