Компания Blizzard может выпустить игру Overwatch 2 в 2022 году

Компания Blizzard может выпустить игру Overwatch 2 в 2022 году

СМИ сообщают, что Overwatch 2 может выйти в 2022 году.

Портал Dexerto, ссылаясь на свои источники, сообщил, что компания Blizzard планирует выпустить Overwatch 2 до лета 2022 года. Для нее это приоритетная задача, поскольку владельцы команд, выступающих в Overwatch League (OWL), выражают недовольство из-за задержек релиза и общего развития лиги.

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Согласно источникам, на настроения владельцев команд повлияло отсутствие роста выручки и просмотров матчей, отмена LAN-турниров, а также судебный иск против Activision Blizzard и связанный с ним скандал. После обвинений в корпоративном сексизме компания столкнулась со многими трудностями.

Поэтому Blizzard планирует ускорить релиз Overwatch 2. Он должен вернуть дисциплине интерес со стороны зрителей и спонсоров, а также стать перезапуском лиги.

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